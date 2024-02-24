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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Vali, maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını inceledi

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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Vali Aydoğdu, ailelerle aynı acıyı paylaştıklarını ve canlara ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Vali Aydoğdu'nun, İliç'teki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçiler için yürütülen arama, kurtarma faaliyetlerini yerinde takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, Aydoğdu'nun "Ailelerimizle aynı acıyı yaşıyor, aynı umudu taşıyoruz. Bütün çabamız bir an önce canlarımıza ulaşmak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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