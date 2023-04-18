İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle Çankırı'da tedavi gören Gülsün Çataklı, dün öğle saatlerinde vefat etti.
Çataklı'nın cenazesi, bugün Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel