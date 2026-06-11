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İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ağrı Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek kamu hizmetleri, yatırımlar ve göç merkezlerinde incelemeler yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ağrı Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Cangir, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Kentte yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımlara ilişkin Vali Önder Bozkurt'tan bilgi alan Cangir, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Geri Gönderme Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile yenileme çalışmaları süren mesire alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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