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WP: ICE bildirmekle yükümlü olduğu ölüm vakalarının kapsamını daraltıyor

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), gözaltından serbest bırakılan kişilerin 30 gün içinde ölmesi durumunda bu vakaları bildirme yükümlülüğünü kaldırdı. Artık yalnızca tesislerde meydana gelen ölümler raporlanacak.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), gözaltındaki kişilerin serbest bırakılmalarının ardından 30 gün içinde meydana gelen ölümleri bildirme zorunluluğunu kaldırdığı, yalnızca tesislerde meydana gelen ölümleri bildirdiği uygulamaya döndüğü öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesi, kurum çalışanlarına konuya ilişkin gönderilen bilgi notunu görüntüledi.

Buna göre ICE'ın, gözaltında tutulan kişilerin serbest bırakılmalarının ardından 30 gün içinde ölmeleri durumunda bu vakaları bildirme yükümlülüğüne son verdiği öne sürüldü.

Ayrıca ICE'ın gözaltı merkezinde meydana gelen ölümlerin raporlanmasını öngören "standart uygulamayı" yeniden hayata geçirdiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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