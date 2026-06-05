WP: ICE bildirmekle yükümlü olduğu ölüm vakalarının kapsamını daraltıyor

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), gözaltındaki kişilerin serbest bırakılmalarının ardından 30 gün içinde meydana gelen ölümleri bildirme zorunluluğunu kaldırdığı, yalnızca tesislerde meydana gelen ölümleri bildirdiği uygulamaya döndüğü öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesi, kurum çalışanlarına konuya ilişkin gönderilen bilgi notunu görüntüledi.

Buna göre ICE'ın, gözaltında tutulan kişilerin serbest bırakılmalarının ardından 30 gün içinde ölmeleri durumunda bu vakaları bildirme yükümlülüğüne son verdiği öne sürüldü.

Ayrıca ICE'ın gözaltı merkezinde meydana gelen ölümlerin raporlanmasını öngören "standart uygulamayı" yeniden hayata geçirdiği ileri sürüldü.