Haberler

ABD'de ICE Direktör Vekili Lyons'ın görevinden ayrılacağı belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'e istifa mektubu sunduğunu duyurdu. Lyons, 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacak ve istifasının ardındaki nedenin kendisi ve ailesi için doğru karar olduğuna inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı göçmenlik uygulamaları sırasında görevde olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons'ın 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı belirtildi.

Washington Post'un haberine göre, ICE Direktör Vekili Todd Lyons, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'e istifa mektubu sundu.

Mektubunda, bunun kolay bir karar olmadığını ancak kendisi ve ailesi için bunun doğru karar olduğuna inandığını belirten Lyons, "ICE'ın hayati sorumluluklarını dürüstlük ve profesyonellikle yerine getirmeye devam edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

İç Güvenlik Bakanı Mullin de yaptığı açıklamada, Lyons'ın "ICE'nin harika lideri" olduğunu ve Trump yönetiminin "katilleri, tecavüzcüleri, çocuk istismarcıları, teröristleri ve çete üyelerini Amerikan toplumundan uzaklaştırmasına" yardımcı olduğunu vurguladı.

Lyons'ın 31 Mayıs'ta görevi bırakacağını belirten Bakan Mullin, "4 yıldır işini yapmasına izin verilmeyen bir kurumu yeniden canlandırdı. Onun liderliği sayesinde Amerikan toplumları daha güvenli hale geldi." ifadelerine yer verdi.

Lyons, geçen ay sonunda görevden alınan dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e bağlı olarak Mart 2025'te ICE'ın başına geçmiş, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Trump yönetiminin tartışmalı göçmenlik uygulamalarına öncülük etmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

