İç Güvenlik Bakanı Noem'in Çantasını Çaldılar
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda yemek yerken çantasının çalındığını doğruladı. Çantasında sürücü belgesi, ilaçlar, ev anahtarı, pasaport, makyaj çantası ve 3 bin dolar nakit para olduğu belirtildi. Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan maskeli bir şüpheli araştırılıyor.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, başkent Washington'da bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığı bildirildi.
CNN'in haberine göre, İç Güvenlik Bakanı Noem, Washington'da bir restoranda başına gelenlere ilişkin açıklamada bulundu.
Pazar günü bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığını doğrulayan Noem, olayın henüz çözülemediğini belirtti.
Olaya ilişkin konuşan bir güvenlik yetkilisi, Noem'in çantasını çalan cerrahi maskeli bir erkek şüphelinin güvenlik kameralarına takıldığını kaydetti.
Noem'in çalınan çantasında sürücü belgesi, ilaçları, ev anahtarı, pasaportu, makyaj çantası ve Bakanlık giriş kartının yanı sıra yaklaşık 3 bin dolar nakit para olduğu belirtildi.
Eski bir gizli servis personeli olan Jonathan Wackrow ise bu durumun "güvenlik açığı" olduğunu savunarak yetkililer tarafından tam kapsamlı soruşturulması gerektiğine işaret etti.