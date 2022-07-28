İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulan kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olay ile ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davaya konu olayda sanık, müvekkilden aldığı borçları ödememek adına cinayeti müvekkilin başını ezecek şekilde işlemiş, sonrasında müteveffanın telefon ve cüzdanını alarak olay yerini terk etmiştir. Bununla da kalmayan sanık müvekkilin zor kullanmak suretiyle almış olduğu telefonuyla, sanki kendisiyle mesajlaşıyormuş izlenimi oluşturmak ve suçtan kurtulmak amacıyla mesajlaşmıştır. Bütün bu anlatımlarımız davaya konu cinayetin planlanıp, tasarlanıp, borç aldığı müteveffaya verdiği senetleri alabilmek amacıyla işlendiğini kanıtlamaktadır."