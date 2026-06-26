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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın aracında GPS bulundu

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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturmada, otomobilinde GPS takip cihazı tespit edildi. Olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın, Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otomobilinde yapılan incelemede GPS takip cihazı bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın otomobilinde inceleme yaptı.

İncelemede, otomobilde GPS takip cihazı tespit edildi.

GPS cihazının araca kim ya da kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında, Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla, soruşturmanın devamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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