İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 9 Şüpheli Adli Kontrol ile Tahliye Edildi

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 9 Şüpheli Adli Kontrol ile Tahliye Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 9 şüpheli, adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi. Ekrem İmamoğlu da dahil pek çok zanlı, çeşitli suçlarla suçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 9 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu'nun, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapımına ilişkin düzenlenen ihale ile örgütün yapısı ve işleyişine yönelik samimi beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

İfadelerin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerin "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım'ın da etkin pişmanlık kapsamında örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı ifadeler verdiği aktarıldı.

Sulh Ceza hakimliği, şüpheliler Kum, Gümüş, Bıyık, Gümüş ve Gözcü'nün "yurt dışı çıkış yasağı", Yıldırım'ın ise "konutu terk etmemek" şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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