İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Davası Duruşmasında Fotoğraf ve Video Çekenlere Soruşturma

İstanbul'da İBB'ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk davasında duruşma esnasında fotoğraf ve video çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisiz olarak ses ve görüntü kaydı yapanların tespiti için talimat verdi.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davası kapsamında duruşma sırasında mahkemede fotoğraf ve video çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK' nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
