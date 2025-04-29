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İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalar yer alıyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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