İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel