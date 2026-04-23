Haberler

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında çekilen görüntü kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin başsavcılıktan açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında çekilen görüntülerin sanal medyada paylaşıldığı, bir sanık ile avukatı arasında ise mektup alışverişi yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması, duruşma salonu güvenliği ve intizamına azami hassasiyet gösterilmesi hususlarında daha önce personele verilen tüm talimatlar yinelendi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 milyon avroluk gemi Bodrum'a geldi

Değeri 400 milyon avro! Türkiye'ye geldi
Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var

İmza atmak için tek bir şartı var
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
400 milyon avroluk gemi Bodrum'a geldi

Değeri 400 milyon avro! Türkiye'ye geldi
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
AB, Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya'ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı

Avrupa'dan Putin'e bir darbe daha! Zelenski ise çok sevinecek