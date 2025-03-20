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İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: 2 isim, ünlü AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istedi

İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: 2 isim, ünlü AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istedi
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Yolsuzluk soruşturmasında alınan tanık beyanına göre, firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon avro rüşvet istedikleri, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in ünlü AVM'den rüşvet istediği iddia edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

"CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİYİ KARŞINIZA ALMAK İSTEMEZSİNİZ"

Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü. Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

"RÜŞVET ALAMADIĞI İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ" İDDİASI

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

CEP TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA KOYMUŞ

Öte yandan; firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.

87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hepsi akp nin oyunu. Buna şüphe duyan herkesi terörist ilan ediyorlar

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Alın işte. Kantakuzen Ekrem'e bakın

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Haber YorumlarıSadık:

Gerçek bir Mafya Lideri gibi İstanbulu yönetmiş ,büyük Turp.

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Siyaset çok tehlikeli birşey.. Al birini vur ötekine..Kimseye güven kalmadı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

eko sen neymişsin ya

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Kıymetli Cumhurbaşkanım, Ekrem İmamoğlu dahil suçlu olan herkesi ceza evine atın. Orada çürüsünler.. Yazıklar olsun birde bunlara zamanında oy vermiştik.ALLAH bizleri affetsin. Kıymetli Cumhurbaşkanım siz de bizi affedin. Bundan sonra seçimlerde sonuna kadar sizi destekleyeceğiz.

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Ekrem ve ekibi bu islere beylikduzunde basladi tanimayan bilmeyen bir inat uğruna oy verdi . sanmayın şuan ülkeyi bu hale getirenlerden farkı olduğunu . ortada mağdur yok pastayı paylaşamayan birileri var .

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Siyasette en kötü şey hirstir. Örnekler ortada. Coknkurcakamaya çalışmadan adaleti beklemek en güzeli. Bakalım neler cikacak ortaya. Beklemek ve hotemek. Insanları galeyana getiremezsiniz. O işleri biz 14 temmuz da aştık. O yüzden öyle sokaka da bağırıp, metroda şak saklarla, anons yapar gibi ses dinlemeler ile kimseyi etkileme şansınız yok. Oldu bittiye gelmeyecek siyaseti hala anlamayan insanlardan çok bir sey beklemeyiniz.

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Haber YorumlarıHalit:

ceza yoluyla adamın avm sine çökmüşler resmi mafya olmuşlar

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

ekremin gerçek yüzü çıkıyor bir bir alın oy verin bunlara hepsi aynı İzmir başka mı sanki

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