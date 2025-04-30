İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

İBB Soruşturmasında Otel Müdürlerine Yurt Dışı Çıkış Yasağı

İBB Soruşturmasında Otel Müdürlerine Yurt Dışı Çıkış Yasağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz'ü gözaltına almış, daha sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakmıştır.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece bir açıklama yaparak İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararının verildiğini duyurmuştu.

Udil ile Oğurlu, gece gözaltına alındı. Gün içinde adliyeye sevk edilen otel müdürleri, ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.