İBB Soruşturmasında Otel Müdürlerine Yurt Dışı Çıkış Yasağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz'ü gözaltına almış, daha sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakmıştır.
(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece bir açıklama yaparak İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararının verildiğini duyurmuştu.
Udil ile Oğurlu, gece gözaltına alındı. Gün içinde adliyeye sevk edilen otel müdürleri, ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.