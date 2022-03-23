İBB Şehir Tiyatroları, Yaftalı Tabut oyunuyla Avcılar'da seyirciyle buluştu - Haberler

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İBB Şehir Tiyatroları, Yaftalı Tabut oyunuyla Avcılar'da seyirciyle buluştu

Bültenler - Güncel
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İBB Şehir Tiyatroları, Yaftalı Tabut oyunuyla Avcılar'da seyirciyle buluştu

Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği Yaftalı Tabut, 22 Mart Salı günü Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

Yaftalı Tabut

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı'nın hikâyesi. 1920'lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.

Bültenler / Güncel

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