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İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
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Haberler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrası başlayan protestolar sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi. Tahliye edilen isimler arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin de var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Olayın yankıları sürerken aralarında "Her şey çok güzel olacak" sloganı ile tanınan CHP PM Üyesi seçilen Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi için tahliye kararı verildi. 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı.

"DARISI DİĞER YOL ARKADAŞLARIMIZIN BAŞINA"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına..." ifadelerine yer verdi.

MAHİR POLAT HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Öte yandan; "Kent uzlaşısı" soruşturmasında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında dün, ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Cezaevine girdiği günden bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bu süreçte anjiyo olan Polat, cezaevi çıkışında "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bu toprakların insanına hem çok güveniyorum hem de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (38)

Haber Yorumlarımutluw can:

neden şu ana kadar içeride tutuldu diye sormaz mı insan.

Yorum Beğen307
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Gereken dersi almışlardır.Bir daha siyasilerin maşası olmazlar.

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

nereye kadar tutabilirdiniz ki?

Yorum Beğen274
Yorum Beğenme273
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Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

Yargı hükümetin elinde diyenler, istese bunları içerde tutardı ama olması gereken buydu, yoksa çocuklar chp nin oyunlarıyla perişan olacaklardı

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme249
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Haber YorumlarıAslan Başkan:

nihayet

Yorum Beğen200
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Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

milletin gazını almaya çalışmayın, imamoğlu’na özgürlük. darbeciler !

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme238
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Göstermelik tutukluycaksanız ne diye tutukladınız ki....

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme110
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Güzel haber tabii ki gençler üniversitede olmalı

Yorum Beğen192
Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıKim kimse:

Türkiye halkı adına utanç verici günler yaşıyoruz.

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme108
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Haber Yorumlarıorhan yaldız:

Bugün Cumhurbaşkani Dem parti ile.1.5 saat görüştü. Ne tesadüf ki gençlerden bir kısmı bugün serbest bırakıldı. Müthiş bir sosyal mühendislikte algı yönetimini iyi yapıyorlar :)

Yorum Beğen145
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