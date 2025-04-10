İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Olayın yankıları sürerken aralarında "Her şey çok güzel olacak" sloganı ile tanınan CHP PM Üyesi seçilen Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi için tahliye kararı verildi. 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı.

"DARISI DİĞER YOL ARKADAŞLARIMIZIN BAŞINA"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına..." ifadelerine yer verdi.

MAHİR POLAT HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Öte yandan; "Kent uzlaşısı" soruşturmasında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında dün, ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Cezaevine girdiği günden bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bu süreçte anjiyo olan Polat, cezaevi çıkışında "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bu toprakların insanına hem çok güveniyorum hem de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.