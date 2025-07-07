İBB Önünde İşten Çıkarılan İşçiler İçin Zincirli Eylem

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTUR'da işten çıkarılan işçiler, İBB binası önünde zincirli eylem gerçekleştirdi. DİSK üyeleri, 'Hukuksuz işten atıldık, adalet istiyoruz' diyerek polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'da işten çıkarıldıkları öne sürülen işçiler nedeniyle Saraçhane'deki İBB binasının önündeki demir korkuluklara kendilerini zincirle bağlayan 7 kişi gözaltına alındı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, şirket çalışanı 3 işçinin işten çıkarılması nedeniyle başkanlık binasının önünde bir araya gelerek, "Hukuksuz işten atıldık, adalet istiyoruz" pankartı açtı.

"BELTUR işçisi yalnız değildir" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atan gruptakilerden 3'ü işçi 7 kişi, İBB'nin önündeki demir korkuluklara kendisini zincirle bağladı.

Polis ekipleri, zincirleri demir makasla kesip 7 kişiyi gözaltına aldı.

İşçilerin avukatı Sıla Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BELTUR'daki 3 işçinin "yöneticilere hakaret" suçlamasıyla işten çıkarıldığını iddia etti.

Bunun ardından işçilerin direnişe başladığını dile getiren Öztürk, "Yeri geldi seslerini duyurmak için BELTUR önüne gittiler. Yeri geldi Saraçhane'nin tam karşısındaki Bozdoğan Kemeri'ne çıktılar. Bugün 18. günde ise Saraçhane'de, İBB'nin önünde seslerini duyurabilmek için kendilerini demirlere zincirlediler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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