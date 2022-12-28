İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Simit tezgahının ruhsatı iptal edildiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının önünde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı, etkisiz hale getirildi. Simit tezgahının ruhsatı iptal edildiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının önünde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı, etkisiz hale getirildi. İBB'nin Fatih Saraçhane'deki binasına gelen İbrahim Demirbaş isimli seyyar satıcı, Kadıköy Uzunçayır'da simit tezgahının ruhsatının iptal edildiği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. Görüşmesine izin verilmeyen Demirbaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Bunun ardından belediyenin güvenliği, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği Demirbaş'ı etkisiz hale getirdi. Demirbaş, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Simit Güncel Haberler

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