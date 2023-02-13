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İbb'nin Depremzedelerin Bölgeden Tahliyesi İçin Gönderdiği Gemi Bugün Saat 23.00'te İskenderun Limanı'ndan Hareket Edecek

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İbb'nin Depremzedelerin Bölgeden Tahliyesi İçin Gönderdiği Gemi Bugün Saat 23.00'te İskenderun Limanı'ndan Hareket Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 Şubat depreminden etkilenen yurttaşların bölgeden tahliyesi için Hatay’a gönderdiği bin 184 kişi ve 200 araç kapasiteli İDO Osmangazi feribot gemisi, İskenderun Limanı’ndan bugün saat 23.00’te hareket edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 Şubat depreminden etkilenen yurttaşların bölgeden tahliyesi için Hatay'a gönderdiği bin 184 kişi ve 200 araç kapasiteli İDO Osmangazi feribot gemisi, İskenderun Limanı'ndan bugün saat 23.00'te hareket edecek.

İBB, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından, bölgedeki  depremzedelerin tahliyesi için İDO Osmangazi feribot gemisini Hatay İskenderun Limanı'na gönderdi. İBB'den yapılan açıklamaya göre, bin 184 kişi ve 200 araç kapasiteli İDO Osmangazi gemisi, bugün akşam saat 23.00'te limandan ayrılacak. Gemi, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya illerine doğru hareket edecek.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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