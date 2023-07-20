İBB, molozla kapattığı metro şaft tünelini yeniden açıyor

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'deki metro şaft tüneli, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapatılmıştı. Metro şaft tüneli tekrar açılmaya başlandı. İBB daha önce yaptığı açıklamada, kredi temin edilemediği için fiziki ilerlemesi yapılamayan bazı şaftların deprem riski sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.

İBB, Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının inşaatına devam ediyor. Metro hattının önümüzdeki eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor. İBB'nin metro inşaatı ekibi metronun inşaatında şaft tünelini moloz dökerek kapatmıştı. Hafriyat kamyonlarıyla molozla kapatılan şaft tünelinin tekrar açılmaya başlandığı görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde tüneldeki molozların iş makinesi ile çıkarılarak kamyonlara yüklendiği görülüyor.