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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 5 zanlı daha yakalandı

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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturmada Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarla 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ünün kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanması için Sakarya'daki kiralık bir bungalova operasyon düzenlendi.

İncelemelerde, zanlıların söz konusu adresten 8 saat önce ayrıldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

Şüphelilerin Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya kaçtığını belirleyen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerden 2'si ormana kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu ormana kaçan şüpheliler dahil 5 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, zanlılardan 6'sının tutuklanmasına, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / İrem Demir
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