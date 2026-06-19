İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal polis ekiplerince Tuzla'da bulundu

Kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.