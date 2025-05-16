İBB'den Sağanak Yağış Uyarısı

İBB'den Sağanak Yağış Uyarısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alçak basınç sistemi nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları önerildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), alçak basınç sisteminin etkisiyle yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak geçişlerine karşı uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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