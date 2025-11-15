İBB'den Gençlere Yeni Bir Merkez: Filenin Sultanları Gençlik Merkezi Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan Filenin Sultanları Gençlik Merkezi, Küçükçekmece'de açıldı.

Açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış isimlerin kente çok emeği olduğunu söyledi.

Aslan, İBB'nin gençlerin ihtiyacına yönelik çalışmalara önem verdiğini belirterek, "Bizler Anadolu'dan gelmiş insanlarız. Yokluğu da biliriz, hayata dişiyle tırnağıyla tutunmayı da biliriz. Tutunanların da yanında yer alırız. Memleketimizin dört bir yanından İstanbul'a okumaya gelen gençlerimiz kalacak yer bulmakta zorlanırken makamlarımızda oturamazdık." dedi.

Üniversiteli gençlere eğitim desteği verdiklerini ifade eden Aslan, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir merkeze ihtiyaç duyduklarını, bu merkezle o ihtiyacın giderildiğini dile getirdi.

Aslan, gençlik merkezinde 6 derslik, dijital oyun alanı, sanat ve ritim atölyeleri, zeka oyunları alanı ve gençlik ofisi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki derslikli teknoloji sınıfı ve üretim alanıyla teknoloji atölyemiz var. Girişimci gençlerimize dünya standartlarında destek sunacak Tech İstanbul, gençlerimizi iş hayatına hazırlayan Enstitü İstanbul, stajlarını ve iş bulma süreçlerini destekleyeceğimiz Bölgesel İstihdam Ofislerimiz burada. Onlarca destekle beraber yanındayız gençlerimizin. Bir fitness salonu, iki pilates salonu, seminer salonları, sinema salonları, kafeterya ve mescitlerimiz de yine bu tesisin içinde var. Sevgili gençlerimiz sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Sizin enerjiniz ve üretkenliğiniz ve hayalleriniz İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır."

Açılış töreni, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.