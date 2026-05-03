Haberler

İBB'den Beykoz'daki su kesintisine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz ilçesi, İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamamıştır" - "Çalışmalar, sahadaki ekiplerimizin koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için süreç titizlikle takip edilmektedir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz'daki İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamadığını, sistemin tam kapasite hizmet vermesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

İBB'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kavacık bölgesini besleyen ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakıldığı, su temininin Çavuşbaşı Su Deposu üzerinden alternatif hat aracılığıyla sağlandığı belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, manevra odasında meydana gelen teknik arızalar nedeniyle 29 Nisan saat 12.00 ile 30 Nisan saat 05.00 arasında zorunlu su kesintisinin uygulandığı ve arızaların giderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sisteme yeniden su verilmesi sonrasında ise içme suyu hattında 200 milimetre çaplı boru arızası meydana gelmiş, 2 Mayıs'ta saat 12.00-16.00 arasında ilave bir kesinti yapılarak söz konusu arıza da giderilerek tekrar su verilmiştir. Söz konusu hattın yeniden devreye alınmasının ardından oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz ilçesi İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamamıştır. İdaremizce konuya ilişkin çalışmalar, sahadaki ekiplerimizin koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için süreç titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA / İrem Demir
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak