İBB davasında 41. gün: Tahliye beklentisi

İBB Davası'nın 41. gününde Serhat Kapki'nin çapraz sorgusuyla başlayan duruşmada, savcının mütalaası sonrası mahkemenin tutukluluk incelemesi yapması ve bayram öncesi bazı sanıkların tahliye edilmesi bekleniyor.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 41'inci günü, tutuklu sanık Serhat Kapki'nin çapraz sorgusuyla başladı. Bayram öncesi yapılan bu son oturumda, duruşma savcısının mütalaasını sunmasının ardından Mahkeme Heyeti'nin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 77'si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Çok sayıda sanık yakını ile CHP'linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkış ve sloganlar eşliğinde salona getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun salona girişinde "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", İnan Güney için ise "Beyoğlu seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

İzleyici bölümünün tamamen dolduğu duruşma, saat 10.50'de tutuklu sanık Serhat Kapki'nin çapraz sorgusuyla başladı.

Sonrasında, duruşma savcısının mütalaasını açıklamasının ardından, avukatların itirazlarına rağmen Mahkeme Heyeti'nin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor.

Bayram öncesi yapılan bu son oturumda, bazı tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verilebilir.

Kaynak: ANKA
