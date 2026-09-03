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İBB Davası duruşma görüntüleri sosyal medyada: Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı

İBB Davası duruşma görüntüleri sosyal medyada: Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın duruşması sırasında çekildiği değerlendirilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, yetkisiz kayıt ve paylaşım yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın bugünkü duruşması sırasında çekildiği değerlendirilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşma sırasında çekilen görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kayda alan ve sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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