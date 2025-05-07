İBB CHP Meclis Grubu Beyazıt Mitingine Yürüdü
İBB CHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'den Beyazıt Miting alanına yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum!' dövizleri taşındı ve 'Ekrem Başkan yalnız değildir!' sloganları atıldı.
(ANKARA) - İBB CHP Meclis Grubu, CHP'nin Beyazıt Mitingine katılmak üzere Saraçhane'den yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşte, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum!" yazılı döviz taşınırken, "Ekrem Başkan yalnz değildir!" sloganı atıldı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İBB Meclis Grubu olarak biz Saraçhane'den yürümeye karar verdik. Miting alanına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel