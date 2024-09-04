İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklama yaptı
İstanbul.
İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklama yaptı
İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklama yaptı
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