İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
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Son operasyonda gözaltına alınan 36 kişiyle ilgili adliyede bilgi almak isteyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bariyerlerden geçişine izin vermeyince parmak sallayıp tehdit savurdu. Aslan, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İBB BAŞKANVEKİLİ'NDEN ADLİYEDE TEHDİTLER

Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karıştı. Adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı.

"YAKARIM BAK ORTALIĞI"

Aslan tehditler savurup parmak sallayarak, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim." dedi. Daha sonra İBB Başkanvekili Aslan'ın geçişine izin verildi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Ben sığınağa gidiyorum,bunlar çok sinirli

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Haber YorumlarıAli Desidero:

Sayın Bahçeli boşuna CHP beka sorunudur demiyor. Bir belediye başkanı dahi kendini dokunulmaz zannediyor etrafa tehditler savuruyor. Bu sorun bir an önce cözülmeli.

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