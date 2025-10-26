Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Diğerleri Casusluktan Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Casusluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, 'siyasal casusluk' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmada ifadeleri alınan diğer şüpheliler de cezaevine gönderildi.

"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, Özkan, Yanardağ, Geçek ile Hüseyin Gün'ün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, üzerlerine atılı "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.

Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.