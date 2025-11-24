Haberler

İBB, Arnavutköy'de Fırıncılık ve Moda Okulları Açtı

İBB, Arnavutköy'de Fırıncılık ve Moda Okulları Açtı
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK bünyesinde Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık ile Moda Okullarını hizmete sundu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, okulların gençler ve kadınlar için meslek edinme fırsatı sunacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Enstitü İstanbul İSMEK bünyesindeki Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık ile Moda Okulları hizmet vermeye başladı.

Arnavutköy'deki açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Fırıncılık ve Pastacılık ile Moda Okullarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açtıklarını belirtti.

Göreve geldiklerinde İSMEK'i baştan sona yenilediklerini, kurumun "Enstitü İstanbul İSMEK" olarak yeni yüzüyle yoluna devam ettiğini söyleyen Aslan, "Bu okullar sayesinde, burada aldığı eğitimlerle gençlerimiz meslek edinecek, kadınlar hane bütçelerine destek olacak. Şunu da söylemem gerekli, merkezlerimize sadece kadınlar ve gençler ilgi göstermiyor. Erkek katılımcılarımız da buradan fayda sağlayacaklar. Toplumumuzun tüm kesimleri için, ailelerimizin güçlenmesi için çalışıyoruz. Ailelerimiz güçlenecek, İstanbul gülecek. Dahası İstanbul, Türkiye'nin yüzünü güldürecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

