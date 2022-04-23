Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü - Haberler

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Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Tahran'daki İmamzade Saleh Türbesi'ne gelenler Dua edenlerden görüntüler TAHRAN - İran'da, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce vatandaş başkent Tahran'daki İmamzade Saleh Türbesi'ne akın etti.

Tahran'daki İmamzade Saleh Türbesi'ne gelenler

Dua edenlerden görüntüler TAHRAN - İran'da, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce vatandaş başkent Tahran'daki İmamzade Saleh Türbesi'ne akın etti. İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne de denk gelen gecede, çok sayıda İranlı toplu halde ibadet etti.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Tahran, Şehit, İran, dua, Güncel, Haberler

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