Haberler

Huzurlu Yaylası, Doğa Yürüyüşçüleri ve Motosiklet Tutkunlarını Ağırladı

Huzurlu Yaylası, Doğa Yürüyüşçüleri ve Motosiklet Tutkunlarını Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İslahiye'deki Huzurlu Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte doğaseverler ve motosiklet tutkunları bir araya geldi. Etkinlikte 105 fidan dikilirken, yürüyüş ve akrobasi gösterileri gerçekleştirildi. İslahiye Kaymakamı, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti ve 2026 yılında 35 bin ziyaretçi hedeflediklerini duyurdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası, doğa yürüyüşçüleri ve motosiklet tutkunlarını ağırladı.

Doğa severler ve motosiklet tutkunları, ilçe merkezine 23 kilometre mesafede yer alan 1750 rakımlı Huzurlu Yaylasında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, doğaya 105 fidan dikildi, yürüyüş ve motosikletlerle akrobasi gösterileri yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaylada yaklaşık 500 kişinin katılımıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgenin turizmde öne çıktığını belirten ve 2026'da en az 35 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Huzurlu Yaylamız, önümüzdeki yılı planlamak üzere bugün doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Gaziantep'in bölgemizin, ülkemizin en büyük turizm noktalarından birisi olacak. Bugün de hem doğa tutkunlarını hem de motor sporları tutkunlarını yaylamızda ağırlıyoruz."

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise havasıyla, suyuyla, endemik bitki çeşitliliğiyle 3 vilayetin ortasında bulunan bölgede daha keşfedilmemiş birçok yeri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.