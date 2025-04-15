Huzistan'da Kum Fırtınası: 800 Hastaneye Başvurdu

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası nedeniyle 800 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muazi, dün geceden bu yana Huzistan'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle kalp ve solunum yolu sorunları yaşayan 800 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, "Farklı yaş grubundaki 20 kişi hastaneye yatırıldı, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi." diye konuştu.

Bölge halkına uyarıda bulunan Muazi, özellikle çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısı yaptı.

Huzistan Meteoroloji Kurumu ise yaptığı açıklamada dün gece başlayan kum fırtınasının kaynağının Suudi Arabistan ve Irak olduğunu belirterek havanın halk sağlığı için tehlikeli olduğunu ifade eden "kırmızı alarm" vermişti.

Öte yandan, resmi daireler, bankalar, tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edilen Loristan eyaletinde yapılan ölçümlerde eyaletin birçok yerinde hava kirliliğinin 500 mikrogram/metreküp ölçüldüğü bunun da insan sağlığı için tehlikeli olduğu kaydedildi.

Havadaki toz taşınımının fazla olması ve oluşan hava kirliliği nedeniyle İran'ın Loristan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Merkezi ve nükleer elektrik santralinin bulunduğu Buşehr eyaletlerinde bugün için resmi daireler, bankalar ve tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edilmişti.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).