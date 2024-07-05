Hüyük'te Mahalle Muhtarları Tarım Çalıştayı düzenlendi.

Muhtarlara, Hüyük Belediye Toplantı Salonu'nda, tarım çeşitliliği ve destekleri anlatıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarının desteklerinden Hüyük halkının faydalanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Muhtarlarında vatandaşları bilinçlendirmesi gerektiğini anlatan Sefer, "İlçemizin kalkınması için hep birlikte bir çaba sarf etmiş oluyoruz. İlçedeki ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürün desteklemeleri konusunda elemizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kan bağışı kampanyası düzenlendi

Hüyük pazar yerinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Başkan Sefer, kan bağış aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.