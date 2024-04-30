Hüyük ilçesinde hacca gidecek vatandaşlara menenjit aşısı yapıldı
Hüyük İlçe Müftülüğü konferans salonunda bu sene ilçeden hacca gidecek vatandaşlara, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından hac sırasında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı bilgilendirildi. Toplum sağlığı ekipleri hacı adaylarına verdiği eğitimde, mutlaka uygulanması gereken sağlık kuralları ve hijyen temizliğin önemine vurgu yaptı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde, ilçeden bu yıl hacca gidecek vatandaşlara menenjit aşısı yapıldı.
Hüyük İlçe Müftülüğü konferans salonunda bu sene ilçeden hacca gidecek vatandaşlara, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından hac sırasında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı bilgilendirildi.
Toplum sağlığı ekipleri hacı adaylarına verdiği eğitimde, mutlaka uygulanması gereken sağlık kuralları ve hijyen temizliğin önemine vurgu yaptı.