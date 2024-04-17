Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer Genç Çifte Nikah Kıydı

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer seçimlerden önce genç çifte verdiği nikahlarını kıyma sözünü yerine getirdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Kütük ve Yasemin Yıldız çiftinin nikah töreni için, 31 Mart seçim çalışmaları sırasında seçimlerden sonra çifte yardımcı olma sözü veren Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, seçim sonrası nikah cübbesi giyerek genç çiftin nikahını kıydı.

Hüyük Belediyesi nikah salonunda yapılan törende Belediye Başkanı Sefer, nikah şahitlerinin imzaları sonrasında çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını Yasemin Yıldız'a verdi.

Kıyılan nikahın ardından konuşan Başkan Sefer, "Gençlerimizin bu mutlu gününde nikahlarını bizzat benim kıymam yönündeki taleplerinden mutlu oldum. Mutluluklarına şahitlik yaptığım bu kardeşlerime ömür boyu saadetler diliyorum." dedi.

Nikah töreni, Başkan Sefer'in görevi devraldıktan sonra Hüyük Belediye Başkanı sıfatıyla kıydığı ilk nikah olarak kayıtlara geçti.