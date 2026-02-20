Haberler

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi cinayeti

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi cinayeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'te alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerle tartışan Ali Haydar (26), tabancayla başından vurularak öldürüldü.

GAZİANTEP'te alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerle tartışan Ali Haydar (26), tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ali Haydar, iddiaya göre alacak-verecek meseli nedeniyle husumetli olduğu isimleri öğrenilemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar, husumetli olduğu kişilerce başından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump yargıya savaş açtı: Bu hakimler ülkemizin utanç kaynağı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var