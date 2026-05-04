Haberler

Bursa'da husumetli olduğu kişiyi otomobille takip edip vurdu

Bursa'da husumetli olduğu kişiyi otomobille takip edip vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'da 2 kişi, husumetli oldukları Furkan B.'yi (24), otomobille takip edip, ara sokağa götürerek tabancayla bacağından vurdu.

BURSA'da 2 kişi, husumetli oldukları Furkan B.'yi (24), otomobille takip edip, ara sokağa götürerek tabancayla bacağından vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs'ta gece yarısı Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Toprak Sokak'ta meydana geldi. E.K. ve K.A., husumetli oldukları Furkan B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü. K.A. ise otomobilden inip, tabancayla ateş etti. Furkan B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de vapura binen Azerbaycanlı kadın sefer sırasında kayboldu

Kadıköy'de vapura bindi, geriye sadece çantası kaldı
Bakan yardımcısı açıkladı: Sigara kimlikle satılacak

Tiryakiler dikkat! Sigara satışında yeni dönem
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteriye attıkları bakışlar damga vurdu

Bu bakışları olay oldu!

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Kadıköy'de vapura binen Azerbaycanlı kadın sefer sırasında kayboldu

Kadıköy'de vapura bindi, geriye sadece çantası kaldı
Şamil Tayyar: Ufukta sandık var

Çarpıcı enflasyon yorumu: Ufukta sandık var
Sahaya girip hakeme yumruk atan futbolcu serbest kaldı, kulübüyle ilişiği kesildi

Sahaya girip hakemi yumruklamanın bedelini çok ağır ödedi