Husumet nedeniyle peçe takarak kadın kılığına giren genç, rakibini öldürdü

Husumet nedeniyle peçe takarak kadın kılığına giren genç, rakibini öldürdü
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Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A., ağabeyinin ölümüne sebep olduğuna inandığı Rıdvan Güner'i oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü (2)

Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A.'nın (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet beslediği Rıdvan Güner'i (35), çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in, silahlı saldırıda vurulduktan sonra yığıldığı anlar yer aldı.

Haber - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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