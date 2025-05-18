Hüsnü Şenlendirici İznik'te Düğün Coşkusuna Ritim Katıyor

Hüsnü Şenlendirici İznik'te bir düğünde klarnet çalarken görüntülendi

BURSA - Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşının düğününde klarnet çaldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hafta sonu arkadaşının daveti üzerine İznik ilçesine bağlı kırsal Göllüce Mahallesi'ne geldi. Burada vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Şenlendirici, düğünde klarnet çaldı ve o anlar renkli görüntülere sahne oldu.