Husiler, Yemen Hükümetiyle Tüm Esirlerin Takasına Hazır

Husiler, Yemen Hükümetiyle Tüm Esirlerin Takasına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler, hükümetle tüm esirlerin takasını kapsayan bir teklif sundu. Bu öneri iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana grubun en kapsamlı tekliflerinden biri olarak dikkat çekiyor.

SANA, 7 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Yemen hükümetiyle tüm esirleri kapsayan bir takasa hazır olduklarını duyurdu. Cuma günü yapılan duyuru, iç savaşın 2014 sonunda patlak vermesinden bu yana grubun yaptığı en kapsamlı öneri olarak öne çıkıyor.

Husilere bağlı Saba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Husi Esir İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtaza "istisnasız tüm tarafların tüm esirlerini içeren tam bir takas süreci" yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Murtaza, Suudi Arabistan hükümetine bu teklife "önkoşulsuz yanıt vermeleri" için Yemen hükümetine baskı yapma çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti ve Husiler, 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda yaklaşık 900 esirin takas edildiği bir anlaşma yapmıştı. 2020'de gerçekleşen benzer bir takasta da iki taraftan 1.000'e yakın esir ve tutuklu serbest bırakılmıştı.

2014 yılının sonlarında Husilerin ülkenin kuzeyinin kontrolünü büyük oranda el geçirip Yemen hükümetini başkent Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş halen devam ediyor.

Husiler ve Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar, BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından Nisan 2022'den bu yana azalmış durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

Güney Koreli yayıncı İstanbul'da çekim yaptı, sonrası rezalet
Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Tarihi yalı ünlü kahve zincirine satıldı! Dudak uçuklatan rakam
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.