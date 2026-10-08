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Husiler, Riyad Havalimanı'nı 2 seyir füzesiyle hedef aldığını öne sürdü

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı 2 seyir füzesiyle, Necran Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını iddia etti. Seri, hava trafiğinin aksadığını ve hedeflerde hasar oluştuğunu öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 2 seyir füzesiyle, Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü ise balistik füzelerle hedef aldıklarını öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, bu akşam Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 2 seyir füzesiyle, Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü de birer balistik füzeyle hedef aldıklarını iddia etti.

Saldırılarda isabetlerin "doğrudan ve isabetli" olduğunu öne süren Seri, Riyad ve Necran'daki havalimanlarında hava trafiğinin aksadığını, havalimanları ile Hamis Muşayt'taki hava üssünde hasar meydana geldiğini savundu.

Kaynak: AA
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