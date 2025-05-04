Husiler, İsrail'in Havalimanına Füze Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gorion Havalimanı'na düzenledikleri füze saldırısının başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yönelik uyguladığı soykırımdan dolayı Filistin halkına destek ve yaşadığı haksızlığa karşı bir duruş olarak saldırının düzenlendiğini ifade etti.

Ben Gorion Havalimanı'na saldırının hipersonik balistik füzeyle yapıldığını aktaran Seri, İsrail ve ABD savunma sistemlerinin bunu düşürmeye güç yetiremediğini dile getirdi.

Seri, söz konusu saldırı sebebiyle İsrail'de yaşayan 3 milyon kadar siyonistin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ve havalimanında ulaşımın uzun süre tümüyle durduğunu kaydetti.

Ben Gorion Havalimanı'nın "güvenli olmadığını" ifade edenSeri, uluslararası hava yolu şirketlerini oraya sefer yapmamaları konusunda uyardı.

Seri, "yansımaları ne olursa olsun" Filistin halkının yanında olarak, onlara destek vermeyi ve ABD saldırılarına karşı durmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.