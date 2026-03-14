Husi yetkili Buhayti: İran'ın yanında durma kararı alındı, savaşa katılımımız zaman meselesi

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, Yemen'in İran'ın yanında savaşa katılmasının yalnızca bir zaman meselesi olduğunu açıkladı. Bölge ülkelerine ABD saldırılarını kınama çağrısında bulundu.

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran'a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.

Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, " Yemen'de İran'ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntı vermeyen Buhayti, "Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen'in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti, "Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran'ın yanında durmalıdır." diye konuştu.

Buhayti, "Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

