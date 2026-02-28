Yemen'deki Husiler: Bölge tarihi bir dönüm noktasında ve bu savaş herkesin savaşı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla birlikte bölgenin "tarihi bir dönüm" noktasına girdiğini ve bu savaşın herkesin savaşı olduğunu belirtti.

Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras'ın konuya ilişkin açıklaması Husilere bağlı SABA haber ajansında yer aldı.

"İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı İslam ümmeti adına savaş verdiğini" kaydeden Ebu Ras, bölgedeki bazı rejimleri İsrail'in lehine savaşa girmemeye çağırdı."

Ebu Ras, "Bu savaş herkesin savaşı ve şu an bölge tarihi bir dönüm noktasında." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Husilere bağlı olan ve Ahmed Galib er-Rehavi tarafından kurulan Değişim ve İnşa Hükümeti de İran'ı hedef alan ABD-İsrail saldırılarını kınadı.

İsrail'in saldırılarının, bağımsız bir devletin egemenliğinin ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

ABD ile İsrail'in, gerilimi tırmandırmasının bölge ülkeleri ve halkları, hatta küresel güvenlik ve istikrar için felaket sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu. Tırmanan gerilimin İsrail'in bölgedeki yayılmacı emellerine hizmet ettiği kaydedildi.

ABD-İsrail saldırılarının, İran'ın başta Filistin olmak üzere İslam ümmetinin meselelerine verdiği desteği baltalamayı amaçladığı dile getirildi.