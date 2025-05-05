Husiler: ABD ve İsrail Saldırısında 21 Sivil Yaralandı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail savaş uçaklarının ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentindeki bir çimento fabrikasına düzenlediği hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bacil çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırıları sonucu 21 sivilin yaralandığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in kentteki kamu binaları ile sivil noktaları hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırlar kınandı.

Açıklamada, uluslararası topluma ABD ve İsrail'in Gazze ve Yemen'de işlediği cinayetlerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.