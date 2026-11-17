(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Basın özgürlüğünün yargı kararları üzerinden sınırlandırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Baş, "Unutulmamalıdır ki özgür basının olmadığı yerde gerçek demokrasiden söz edilemez" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü TV'ye de kayyum atandı. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın özgürlüğünün, yargı kararları üzerinden daraltılması kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki özgür basının olmadığı yerde gerçek demokrasiden söz edilemez. Hukukun üstünlüğü, ancak herkes için ve her koşulda geçerli olduğunda anlam taşır."

Kaynak: ANKA