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Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu, nedeni bilinmiyor

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin nedeni bilinmezken adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi, İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda dört patlama sesinin duyulduğu, patlama seslerinin nedeninin ise bilinmediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin nedeninin bilinmediği ancak adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi.

İran makamlarından patlama seslerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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